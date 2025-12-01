التصنيع في الصين يواصل الانكماش

التصنيع في الصين يواصل الانكماشانكمش نشاط المصانع الصينية للشهر الثامن على التوالي خلال نوفمبر، بينما تباطأ نشاط الخدمات؛ ما يبرز المعضلة التي تواجه صانعي السياسات بشأن المضي قدماً في إصلاحات هيكلية صارمة أو طرح المزيد من الحوافز لتعزيز الطلب المحلي، حسب مسح المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد.

ووفقا لوكالة رويترز، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.2 نقطة في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر.

وظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وجاء متوافقاً مع توقعات المحللين عند 49.2 في استطلاع أجرته رويترز.

وتحسنت المؤشرات الفرعية للطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة مقارنة بشهر أكتوبر لكنها ظلت دون مستوى 50.

وتعكس هذه البيانات صعوبة استدامة التعافي الاقتصادي بعد جائحة «كوفيد-19»، والتي تفاقمت بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي زادت الضغوط على الشركات.

انخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء إلى 49.5 من 50.1 في أكتوبر، مسجلاً بذلك أول انكماش له منذ ديسمبر 2022.

كذلك هبط مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، على وجه الخصوص، إلى أقل من 50 لأول مرة منذ سبتمبر 2024، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، مع تراجع الدعم الناتج عن عطلة أكتوبر في نوفمبر، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.