بورصة الكويت تغلق على ارتفاع

بورصة الكويت تغلق على ارتفاعأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بمقدار 19.10 نقطة، بنسبة بلغت 0.22 بالمئة، عند مستوى 8856.27 نقطة.

وتم تداول 243.7 مليون سهم عبر تنفيذ 16504 صفقات نقدية بقيمة 60.2 مليون دينار (نحو 184.2 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 38.46 نقطة بنسبة بلغت 0.46 بالمئة عند مستوى 8316.88 نقطة، من خلال تداول 147 مليون سهم عبر تنفيذ 11178 صفقة نقدية بقيمة 27.2 مليون دينار (نحو 83.2 مليون دولار).

كما زاد مؤشر السوق الأول 15.32 نقطة بنسبة بلغت 0.16 بالمئة عند مستوى 9428.23 نقطة، من خلال تداول 96.7 مليون سهم عبر إبرام 5326 صفقة بقيمة 33 مليون دينار (نحو 101 مليون دولار).

وفي موازاة ذلك، ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 35.41 نقطة بنسبة بلغت 0.42 بالمئة عند مستوى 8440.57 نقطة، من خلال تداول 69.4 مليون سهم عبر إبرام 4780 صفقة نقدية بقيمة 14.3 مليون دينار (نحو 43.7 مليون دولار).