انخفاض أسعار الذهب
انخفضت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم بعد أن لامست أعلى مستوى له في ستة أسابيع في الجلسة السابقة وسط عمليات جني أرباح من جانب المستثمرين الذين يترقبون أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات اقتصادية مهمة قد تُشير إلى خفض أسعار الفائدة.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 4222.93 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أمس أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر الماضي.
وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر الجاري 0.4 بالمائة إلى 4256.30 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 1 بالمائة إلى 57.40 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمائة إلى 1652.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.22 بالمائة إلى 1427.22 دولار.
