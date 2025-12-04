دوت الخليج -

انخفاض اسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية. انخفاض اسعار الذهبتراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس وسط قيام المستثمرين بجني الأرباح واتخاذ موقف حذر قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل، في وقت يترقبون فيه بيانات اقتصادية مهمة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4196.96 دولار للأوقية (الأونصة).. فيما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4225.90 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاتين 1.8 بالمئة إلى 1641.95 دولار، وانخفض البلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1434 دولارا.

