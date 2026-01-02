ارتفاع أسعار الذهب مع بداية 2026
ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف من أدنى مستوى له في أسبوعين، بينما عوضت المعادن الأخرى بعض الخسائر التي تكبدتها خلال الأسبوع.
وصعد الذهب في المعاملات الآسيوية الفورية 0.8 بالمئة إلى 4346.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل مستوى قياسي بلغ 4549.71 دولار في 26 ديسمبر الماضي.
كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل 0.5 بالمئة إلى 4360.60 دولار للأوقية.
وحقق المعدن النفيس ارتفاعا هائلا في 2025، مختتما العام بمكاسب سنوية بلغت 64 بالمئة، وهي الأكبر منذ عام 1979.
وفيما يتعلق بالمعادن الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 بالمئة إلى 72.75 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 83.62 دولار يوم الاثنين الماضي.
وبدوره صعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 2057.74 دولار للأوقية بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي، فيما زاد البلاديوم 2.4 بالمئة ليصل إلى 1642.90 دولار للأوقية منهيا العام الماضي مرتفعا 76 بالمئة، وهو أفضل أداء له في 15 عاما.
