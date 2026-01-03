الصين تفرض ضرائب على أدوات منع الحمل

الصين تفرض ضرائب على أدوات منع الحملأعادت الصين فرض ضرائب على ⁠عقاقير وأدوات منع الحمل، بعد إعفاء ضريبي استمر ثلاثة عقود، وذلك بهدف رفع معدل المواليد المتراجع في البلاد.

وألغي الإعفاء الضريبي بدءاً من 1 كانون الثاني/ يناير 2026. وباتت منتجات الواقي الذكري وحبوب منع الحمل خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 13 بالمئة، وهو المعدل القياسي لمعظم السلع الاستهلاكية.

وتسعى بكين لتعزيز معدل المواليد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث انخفض عدد سكان الصين للعام الثالث على التوالي في 2024، وحذر الخبراء من استمرار هذا التراجع.

وكانت الصين قد أعفت إعانات رعاية الأطفال من ضريبة الدخل الشخصي وطرحت إعانة سنوية لرعاية الأطفال العام الماضي، بعد سلسلة من الإجراءات “الصديقة للخصوبة” في عام 2024، مثل حث الكليات والجامعات على تقديم “تعليم الحب” لتصوير الزواج والحب والخصوبة والأسرة في ‌ضوء إيجابي.

وكرر كبار المسؤولين الشهر الماضي تعهدهم بتعزيز “المواقف الإيجابية للزواج والإنجاب” لتحقيق الاستقرار في معدل المواليد.

ومنذ عقود، يشهد معدل المواليد في الصين تراجعاً نتيجة لسياسة الطفل الواحد التي طبقتها البلاد من عام 1980 إلى عام 2015، والتوسع الحضري السريع.

بالإضافة إلى ذلك، دفعت التكلفة العالية لرعاية الأطفال وتعليمهم وكذلك عدم اليقين الوظيفي وتباطؤ الاقتصاد ‌الكثير من الشبان الصينيين إلى صرف النظر عن فكرة الزواج وتكوين أسرة.

