استقرار أسعار النفط

استقرار أسعار النفطتوقفت اليوم الأربعاء سلسلة ارتفاعات في أسعار النفط على مدار أربعة أيام بعد استئناف فنزويلا لصادراتها.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات بما يعادل 0.14 بالمئة مسجلة 65.38 دولار للبرميل بحلول الساعة 0207 بتوقيت جرينتش وفق وكالة رويترز.

ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا، بما يعادل 0.20 بالمئة إلى 61.03 دولار للبرميل.

وأنهت العقود الآجلة لبرنت التداول أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 2.5 بالمئة بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط 2.8 بالمئة،فيما صعد الخامان 9.2 بالمئة على مدار جلسات التداول الأربع الماضية.

وغادرت ناقلتان عملاقتان المياه الفنزويلية يوم الاثنين محملتين بنحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام لكل منهما، فيما قد يكون أولى شحنات اتفاقية توريد النفط البالغة 50 مليون برميل بين كراكاس وواشنطن، والتي تهدف إلى إعادة تنشيط الصادرات في أعقاب اعتقال الولايات المتحدة للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ومع ذلك، تشير أساسيات سوق النفط إلى وضع أكثر مرونة في العرض والطلب، حتى في ظل القضايا الجيوسياسية.