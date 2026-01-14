الرياض - كتبت رنا صلاح - ذكرت شبكة فوكس نيوز الأربعاء، نقلا عن مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلق جميع إجراءات منح التأشيرات للزائرين من 75 دولة بدءا من 21 كانون الثاني الحالي.

الولايات المتحدة تجمد إجراءات تأشيرات مواطني 75 دولة

وأفاد التقرير بأن الصومال وروسيا وإيران وأفغانستان والبرازيل ونيجيريا وتايلاند من بين الدول المشمولة بهذا القرار.



ولم يرد ممثلو وزارة الخارجية حتى الآن على طلب للتعليق على المذكرة المشار إليها والتي قالت فوكس نيوز إنها توجه السفارات الأميركية برفض منح التأشيرات بموجب القانون الحالي بينما تعيد الوزارة تقييم إجراءاتها. ولم يشر هذا التوجيه أي إطار زمني.



ويأتي وقف التأشيرات وسط حملة واسعة النطاق على الهجرة ينتهجها الجمهوري ترامب منذ توليه منصبه في كانون الثاني من العام الماضي.



وتعهد ترامب في تشرين الثاني الماضي "بوقف (الهجرة من جميع) دول العالم الثالث على الدوام" في أعقاب واقعة إطلاق مواطن أفغاني النار بالقرب من البيت الأبيض مما أدى لمقتل أحد أفراد الحرس الوطني.