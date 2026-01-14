اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي عبد الحميد شعث

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:30 مساءً - أعلن الوسطاء، جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية، اكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث.

وأصدر الوسطاء بيان رحبوا خلاله باكتمال تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، برئاسة الدكتور علي عبد الحميد شعث، فى خطوة تعد تطورًا هاماً من شأنه الإسهام في تعزيز الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ويعرب الوسطاء عن أملهم في أن يمهّد تشكيل اللجنة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق الخطة التي أعلنها فخامة الرئيس الامريكى / دونالد ترمب، بما يسهم في تثبيت التهدئة ومنع تجدد التصعيد.

ويشدد الوسطاء على ضرورة التزام جميع الأطراف بتنفيذ الاتفاق كاملًا، وصولًا إلى تحقيق سلام مستدام، وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة إعمار قطاع غزة، بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة.