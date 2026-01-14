إنذار لـ حسام عبد المجيد فى مباراة الفراعنة والسنغال ويغيب عن المباراة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:30 مساءً - حصل حسام عبد المجيد مدافع منتخب الفراعنة على إنذار أمام السنغال في الدقيقة 6 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على ملعب طنجة، ضمن مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.وبهذا الإنذار يغيب عبد المجيد عن المباراة المقبلة مع الفراعنة سواء النهائي أو تحديد المركز الثالث.

تشكيل منتخب الفراعنة أمام السنغال

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – ياسر إبراهيم – أحمد فتوح.

- خط الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حمدي فتحي.

- خط الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش.

مقاعد بدلاء منتخب الفراعنة أمام السنغال

- أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – أحمد عيد – محمد إسماعيل – خالد صبحي – محمود صابر – محمد شحاتة – إبراهيم عادل – مهند لاشين – زيزو – تريزيجيه – مصطفى فتحي – أسامة فيصل – صلاح محسن – مصطفى محمد.

تشكيل السنغال أمام الفراعنة

- حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

- خط الدفاع: كريبان دياتا، كاليدو كوليبالي، موسى نياخات، ماليك ضيوف.

- خط الوسط: إدريسا جانا جايي، باب جايي، حبيب ديارا.

- خط الهجوم: ساديو ماني، نيكولاس جاكسون، إيلمان ندياي.

بدلاء السنغال أمام الفراعنة

- جبريل ضيوف، مامادو سار، عبد الله سيك، باتي سيس، لامين كامارا، بولاي ديا، شريف ندياي، إسماعيل جاكوبس، بابي سار، إسماعيلا سار، حبيب ديالو، الشيخ سابالي، موري دياو، أنطوان ميندي، إبراهيم مباي".

مشوار منتخب الفراعنة

تصدر منتخب الفراعنة المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوى 2-1، وجنوب أفريقيا 1-0، والتعادل مع أنجولا سلبيا، قبل أن يتخطى الفراعنة منتخب بنين بنتيجة 3-1 فى ثمن النهائى، وكوت ديفوار 3-2 فى ربع النهائى.

مشوار السنغال

بينما تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الحالية برصيد 7 نقاط من فوزين على بوتسوانا وبنين (3 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) ثم تخطي السودان (3 – 1) في ثمن النهائي ومالي (1 – 0) في ربع النهائي.

تاريخ الفراعنة في أمم أفريقيا

ويستند منتخب الفراعنة إلى تاريخ طويل من الإنجازات، إذ يعد منتخب الفراعنة الأكثر مشاركة في كأس أمم أفريقيا برصيد 26 مشاركة، والأكثر خوضًا للمباريات برصيد 117 مباراة، والأكثر تسجيلًا للأهداف برصيد 175 هدفًا.

كما يتصدر قائمة أكثر المنتخبات استضافة للبطولة بـ5 مرات، وأكثر من حقق اللقب على أرضه بـ3 مرات.بهذه الأرقام، يؤكد منتخب الفراعنة أنه يظل قوة كبرى في الكرة الأفريقية، وقادرًا على مواصلة الرد داخل الملعب، مهما اختلفت التحديات.