مدير المركز العربي للدراسات السياسية: مصر حلقة وصل حيوية بين العرب وأمريكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 09:30 مساءً - أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بكبير مستشاري الرئيس الأمريكي يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، مشيراً إلى أن هذا التنسيق ينعكس إيجاباً على حلحلة القضايا العربية الشائكة في توقيت بالغ الحساسية.

توقيت حساس ودور مصري ريادي

أوضح محمد صادق إسماعيل، خلال لقاء عبر تطبيق زووم على فضائية إكسترا نيوز، أن أهمية اللقاء تكمن في توقيته الذي يشهد تحولات متسارعة في المنطقة، من أزمة قطاع غزة إلى الصراع في السودان والوضع في سوريا، مؤكداً أن الولايات المتحدة تنظر لمصر كركيزة استراتيجية لا غنى عنها في الشرق الأوسط وحلقة وصل أساسية بين العالم العربي والإدارة الأمريكية.

ثوابت السياسة المصرية تجاه أزمات المنطقة

وأشار محمد صادق إسماعيل مدير المركز العربي للدراسات السياسية إلى أن الرؤية المصرية منذ أكتوبر 2023 ترتكز على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، لافتاً إلى أن هذا الموقف يتلاقى مع الرغبة في إيجاد حلول سياسية شاملة، كما تطرق إلى الأزمة السودانية مؤكداً حرص مصر على وحدة وسيادة الدولة السودانية ودعم الحلول السلمية بعيداً عن التدخلات الخارجية.

الحفاظ على سيادة الدول والأمن القومي العربي

وشدد محمد صادق إسماعيل، على أن ثوابت الإدارة المصرية في الحفاظ على وحدة أراضي الدول وصون مقدرات شعوبها هي الضمانة الوحيدة لاستقرار المنطقة، مستشهداً بالموقف المصري القوي والداعم لسيادة الصومال ورفض أي محاولات لتجزئة الدول، معتبراً أن أمن أي دولة عربية هو جزء أصيل من منظومة الأمن القومي العربي الشاملة التي تسعى مصر لتعزيزها بالتعاون مع الشركاء الدوليين.