الذهب عند مستوى قياسي جديد
ارتفعت أسعار الذهب اليوم قرب مستويات قياسية، بعدما أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضم غرينلاند قلق الأسواق وأثرت سلبا على معنويات السوق، ما أدى إلى تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي جديد عند 4700.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير 1.8 بالمئة إلى 4676.80 دولار للأوقية.
بينما انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 93.53 دولار للأوقية، بعد أن سجلت مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 94.72 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2359.45 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1817.44 دولار.
