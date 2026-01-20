روسيا تسقط 32 مسيّرة أوكرانية

روسيا تسقط 32 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم أن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت الليلة الماضية 32 مسيّرة أوكرانية فوق أراضي 9 مناطق في روسيا.

وذكرت في بيان لها أنه تم إسقاط 9 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك و9 مسيّرات أخرى فوق أراضي شبه جزيرة القرم، و3 مسيّرات فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وطائرتين مسيّرتين فوق أراضي كل من مقاطعات بيلغورود وكورسك وفولغوغراد وأستراخان وسامارا، وطائرة مسيّرة واحدة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك.

الجدير بالذكر أن روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات العسكرية بواسطة الصواريخ والقنابل والطائرات المسيّرة بشكل شبه يومي في ظل استمرار النزاع القائم بين البلدين منذ فبراير 2022.