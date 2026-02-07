انخفاض مخزونات الغاز في أوروبا

انخفاض مخزونات الغاز في أوروباانخفضت مخزونات الغاز في أوروبا إلى أقل من 40 % للمرة الأولى منذ بداية فصل الشتاء، لتصل إلى 39.9 %، ما يعادل 455.45 تيراواط/ساعة، مقارنة بـ 604 تيراواط/ساعة قبل عام، وذلك وفقًا لهيئة البنية التحتية للغاز في أوروبا،اليوم السبت.

وتُعدُّ ألمانيا الأكثر تأثرًا، إذ تراجعت مخزوناتها إلى مستوى 31.25 % (78.47 تيراواط/ساعة)، بينما لا يزال الوضع في إيطاليا أفضل نسبيًا حيث بلغت مخزونات الغاز لديها مستوى 56.19 % (أي ما يعادل 114.27 تيراواط/ساعة)، مقارنةً بـ 125.08 تيراواط/ساعة في 2 فبراير 2024.

وارتفعت أسعار الغاز لتصل إلى 33.13 يورو لكل ميجاواط/ساعة، مع تزايد المخاوف من موجة برد في نهاية الشهر الجاري.