تيفاني ترامب وزوجها في رحلة شتوية دافئة بمعابد الكرنك وحتشبسوت بالأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 7 فبراير 2026 07:23 مساءً - شهدت محافظة الأقصر، اليوم السبت، زيارة سياحية لعائلة ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تيفاني ترامب، وزوجها اللبناني الأصل رجل الأعمال مايكل بولس، وسط إجراءات أمنية مشددة، الرحلة شملت معابد ومقابر البر الغربي والشرقي، بالإضافة إلى زيارة متاحف الأقصر.

وبدأت رحلة ابنة الرئيس الأمريكي تيفانى ترامب وزوجها بمحافظة الأقصر، صباحاً في البر الغربى بزيارة معبد الملكة حتشبسوت في موكب رئاسي وتشديدات أمنية مكثفة، كما توجهت العائلة إلى مقابر وادى الملوك والملكات ومعبد الرمسيوم ومنطقة تمثالى ممنون للإستمتاع برحلتهم الشتوية الدافئة في البر الغربي.

كما تشمل الرحلة السياحية الشتوية لإبنة رئيس أمريكا وزوجها اللبناني الأصل رجل الأعمال مايكل بولس، رحلة في البر الشرقى بزيارة وجولات داخل معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومتاحف الأقصر والتحنيط في البر الشرقي بجانب الإستمتاع بسحر الصوت والضوء مساءاً في الكرنك.