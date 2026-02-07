خالد الدرم يحصد البرونزية لليمن

خالد الدرم يحصد البرونزية لليمنحصل نجم المنتخب الوطني لتنس الطاولة، خالد الدرم، على ميدالية برونزية في منافسات (فردي تصنيف 10) في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة المقامة في العاصمة العمانية مسقط.

وقدم اللاعب الدرم مستويات فنية رفيعة وأداءً رائعاً اتسم بالتركيز العالي والروح القتالية، متمكناً من حجز مكانه فوق منصات التتويج وسط منافسة قوية.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد المنتخب الوطني من الميداليات الملونة إلى أربع؛ حيث سبق هذا الإنجاز تألق لافت في منافسات ألعاب القوى، حيث حصد اللاعب عبدالرحمن النفيش ميداليتين (فضية في سباق 800 متر، وبرونزية في سباق 1500 متر)، والنجم إبراهيم الصلوي برونزية دفع الجلة (فئة F32) بعد أداء بطولي ومنافسة شرسة.

الجدير بالذكر أن بلادنا تشارك في هذه الدورة بثلاث ألعاب هي: كرة الهدف للمكفوفين، تنس الطاولة، وألعاب القوى، في إطار سعي اللجنة البار أولمبية اليمنية إلى تعزيز حضور هذه الرياضة في المحافل الإقليمية.

ويترأس المنتخب الوطني أمين عام اللجنة البار أولمبية عبدربه حُميد ونائبه خالد الحيمي، ويضم الجهاز الفني:

إبراهيم كرامة عباس - مدرب كرة الهدف

خالد حزام النفيش - مدرب ألعاب القوى

واللاعبون: - خالد أحمد الدرم - تنس الطاولة (فئة 10)، عبد الرحمن خالد النفيش - ألعاب القوى (جري فئة T37)، إبراهيم عبد الجبار الصلوي - ألعاب القوى (رمي صولجان فئة F32)، محمد عبد القادر الكاف - كرة الهدف للمكفوفين، صالح ناصر بارحمة ـ كرة الهدف للمكفوفين، خالد عبدالله المعلم - كرة الهدف للمكفوفين، أسعد كمال علي - كرة الهدف للمكفوفين.