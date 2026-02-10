رسميًا.. ارتفاع أرباح البنك المصري الخليجي بنسبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:27 مساءً - أعلن البنك المصري الخليجي، من خلال بيان رسمي نشره منذ قليل، ارتفاع صافي أرباحه خلال العام الماضي 2025 وذلك بنسبة 64%، جاء ذلك على أساس سنوي وصل لما يقرب من قيمة 4.19 مليار جنيه مصري.

ارتفاع أرباح البنك المصري الخليجي

وفقًا للقوائم المالية الصادرة من البنك المصري الخليجي، اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، فقد ارتفع صافي الدخل من العائد بنحو 41% خلال 2025، فيما يكون ذلك على أساس سنوي لما يقرب من 8.64 مليار جنيه مصري.

أضاف البيان الصادر من القوائم المالية، بأن صافي الدخل من الأتعاب والعمولات قد ارتفع بنحو 42.9% خلال العام الماضي، وجاء ذلك الارتفاع على أساس سنوي لنحو 1.65 مليار جنيه مصري.

رصيد محفظة القروض في EG BANK

تضمن البيان أيضًا، بأن إجمالي رصيد محفظة القروض في EG BANK قد ارتفع بنحو 38.4% خلال العام الماضي 2025، ويكون ذلك على أساس سنوي لنحو 61.38 مليار جنيه مصري، وذلك مع نهاية ديسمبر 2025.

إجمالي رصيد ودائع العملاء خلال 2025

أوضحت تلك القوائم المالية، إن إجمالي رصيد ودائع العملاء قد تراجع خلال العام الماضي بنحو 4.6%، ويكون ذلك على أساس سنوي يبلغ 106.4 تريليون جنيه مصري، وذلك في نهاية شهر ديسمبر للعام الماضي.