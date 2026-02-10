مرشحة لمنصب وزير الإسكان والمرافق.. من هي راندة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:27 مساءً - تحتل راندة المنشاوي مكانة ضمن قائمة المرشحين لمنصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في التعديل الوزاري الجديد.

من هي راندة المنشاوي؟

ولدت راندة المنشاوي عام 1963، وحصلت على بكالوريوس في الهندسة المعمارية، وتدرجت في المناصب منذ خوضها للعمل في وزارة الإسكان والمرافق.

مناصب شغلتها راندة المنشاوي

عملت راندة المنشاوي في المكتب الفني لوزير الإسكان، ورئيسة لجهاز البحوث والدراسات بالوزارة، حتى تولت منصب رئيسة للإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وشغلت منصب رئيسة لوحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، ومن ثم تولت مهام وكيل أول لوزارة الإسكان.

راندة المنشاوي في منصب نائب وزير الإسكان

وفي عام 2018، تولت راندة المنشاوي منصب ثم نائبا لوزير الإسكان لشئون المتابعة والمرافق.

راندة المنشاوي تشرف على مشروعات رئيسية

ساهمت راندة المنشاوي في الإشراف على العديد من المشروعات مثل مشروع صرف صحي عين شمس، مياه 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية طامية، مدينة العلمين الجديدة.