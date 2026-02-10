حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:27 مساءً - بإيقاع تكتيكي ومهمة لا تقبل القسمة على اثنين، يحل ممثل الكرة الأردنية -نادي الحسين إربد- ضيفًا ثقيلًا على نظيره استقلال طهران الإيراني فوق أرضية ملعب آل مكتوم بالإمارات، وفي الفقرات التالية نوفر تفاصيل البث المباشر لمباراة الحسين إربد واستقلال طهران.

رابط الأسطورة مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة الحسين إربد واستقلال طهران يلا شوت بلس جبودة عالية الدقة دون تقطيع

تأتي مباراة الحسين إربد واستقلال طهران في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2، حيث يطمح الملكي لاستثمار توهجه القاري بعد رحلة مميزة في المجموعات حقق خلالها ثلاثة انتصارات باحثًا عن العودة بنتيجة إيجابية تُريح الأعصاب قبل صدام الإياب في عمان.

موعد مباراة الحسين إربد ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا 2

تتجه أنظار الجماهير إلى المستطيل الأخضر اليوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026، حيث يطلق الحكم صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً بتوقيت الأردن ومكة المكرمة، فيما سيكون الموعد عند الثالثة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت القاهرة، والخامسة وخمس وأربعين دقيقة بتوقيت أبوظبي.

كيف تشاهد مباراة الحسين إربد ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا 2

من المنتظر أن تُنقل أحداث مباراة الحسين إربد واستقلال طهران عبر عدة منصات رياضية عربية كبرى، حيث توفر شبكة بي إن سبورتس التغطية من خلال قناة beIN Sports 1 AFC HD، كما تضع قناة الكأس 7 القطرية المشاهدين في قلب الحدث عبر شاشتها لنقل كافة تفاصيل الموقعة الآسيوية.

معلق مباراة الحسين إربد ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا 2

سيكون الواصف الرياضي أحمد البلوشي حاضرًا خلف المذياع عبر قناة بي إن سبورتس لتقديم الوصف التحليلي للمباراة، بينما يتولى المعلق هيكل الصغير مهمة التعليق على مباراة الحسين إربد واستقلال طهران عبر قناة الكأس، ليضفيا بكلماتهما مزيدًا من الحماس على هذه المواجهة المرتقبة.