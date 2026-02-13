انخفاض الأسهم الأسيوية

انخفاض الأسهم الأسيويةتراجعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الجمعة، بعد خسائر في وول ستريت بسبب بيع أسهم على صلة بالتكنولوجيا التي يخشى المستثمرون أنها يمكن أن تخسر من اضطرابات الذكاء الاصطناعي.

وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر "إس أند بي 500 " بنسبة 2ر0 %، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بالنسبة ذاتها.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 2ر1 % إلى 97ر56941 نقطة. وخسرت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الذكاء الاصطناعي، 9ر8 % حتى بعدما أعلنت الشركة عن ربح ربع سنوي بمقدار 6ر1 مليار دولار أمس الخميس، بسبب استثماراتها في "أوبن أيه أي" بين عمالقة آخرين.

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3ر0 % إلى 01ر5507 رغم مكاسب سابقة. وارتفعت أسهم سامسونج إلكترونكس وهي أكبر شركة مدرجة في البلاد، بنسبة 5ر1 %.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 7ر1 % ليصل إلى 84ر26575 نقطة، فيما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1 % ليصل إلى 65ر4091 نقطة.