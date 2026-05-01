النفط يرتفع بأكثر من دولار
ارتفعت أسعار النفط اليوم مع وصول جهود حلّ الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى طريق مسدود وغياب المؤشرات على انتهاء الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو 1.19 دولار أو 1.08 بالمائة إلى 111.59 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 39 سنتًا أو 0.37 بالمائة إلى 105.46 دولار.
وسجل الخامان مكاسب شهرية لأربعة أشهر متتالية فيما سجل عقد برنت لشهر يونيو الذي انتهى أجله أمس الخميس 126.41 دولار للبرميل في الآونة الأخيرة وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022.
وتواصل أسعار النفط صعودها منذ نهاية فبراير عندما شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا على إيران مما قاد إلى تعطيل الملاحة البحرية وحركة شحن إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إذ سجل خام برنت ارتفاعًا بخمسين بالمائة خلال شهر مارس المنصرم.
