أخبار اليمن : الوهباني: الوحدة محروسة بوعي الجماهير وهويتهم اليمنية

دوت الخليج -
الوهباني: الوحدة محروسة بوعي الجماهير وهويتهم اليمنية
أوضح الشيخ جابر عبدالله غالب الوهباني -عضو المجلس السياسي الأعلى- أن الوحدة اليمنية هي الحقيقة الوحيدة المتبقّية في ظل هذا الزمن المضطرب الذي نعيشه ويعيشه العالم من حولنا، وستبقى محروسة بوعي جماهير الشعب المؤمنين بهويتهم اليمنية وثقافتهم الواحدة، وانتمائهم الوطني الواحد وقِـيَمهم الاجتماعية المتشابهة و الراسخة عبر التاريخ..

وأشار إلى أن مَنْ يتحدثون عن الاختلاف بين اليمنيين شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً، تُحرّكهم أجندة خارجية ومصالح إقليمية متنافسة، أو أجندة انفصالية ومناطقية لا تخدم المصلحة الوطنية، والهدف تعميق الحرب وتعزيز الانقسامات التي تزيد من أمَد الصراع وتهمّش دور اليمن في المحيط العربي والإقليمي..

ونقلت اسبوعية (الميثاق) عن عضو المجلس السياسي الأعلى قوله : "ينبغي على الحالمين بتمزيق اليمن ومن يُحرّكهم ويدفعهم لإثارة النعرات المناطقية والطائفية، أن يدركوا أن مساعيهم تلك صعبة المنال، ولا يمكن أن تتحقق، وكل ما يواجهونه من رفض لتوجُّهاتهم ومشاريعهم في أكثر من منطقة ومكان في المحافظات الجنوبية والشرقية دليل على ما نقول"..

وأكد الشيخ جابر أن جماهير الشعب تعي وتدرك أن المخططات التي تسعى لكسْر النسيج الاجتماعي والوطني اليمني، تتواصل، ولن تصمت أو تموت تلك المخططات إلا عبر الاستمرار في فضحها والوقوف يداً واحدة لمواجهتها..

منوّهاً إلى أن الصوت اليمني الوحدوي أقوى من مؤامرات وممارسات أعداء الوحدة في الداخل والخارج، والأكثر تأثيراً في وجدان اليمنيين وخاصةً في عدن التي تمثّل لليمنيين عين اليمن وحارسها الأمين..

واختتم الوهباني تصريحه بالتأكيد على أن اليمن سيبقى موحَّداً ككينونة واحدة.. وأي أجندة خارجية تهدف إلى تمزيق البلاد ستُواجَه بالفشل نتيجة الوعي الشعبي المعلَن وغير المخفي، وهو الوعي الذي سينتصر عاجلاً أم آجلاً، وسيحافظ على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة من جهة، وعلى الهوية والثقافة اليمنية الواحدة الراسخة معالمها في أعماق الأرض اليمنية من جهة ثانية..

موجّهاً التهنئة للقيادة السياسية ممثلةً بالمشير الركن/ مهدي المشاط -رئيس المجلس السياسي الأعلى- وإلى القيادة العليا للمؤتمر وفي مقدمتها الشيخ/ صادق بن أمين أبو راس -رئيس المؤتمر- ولكل أعضاء وكوادر المؤتمر وحلفائه والشعب اليمني جميعاً بهذه المناسبة الوطنية العظيمة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

