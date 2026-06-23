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الذهب يتراجع مع تماسك الدولار

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الذهب يتراجع مع تماسك الدولار

الذهب يتراجع مع تماسك الدولار

دوت الخليج -
الذهب يتراجع مع تماسك الدولار
تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بأكثر من واحد بالمئة مع تماسك الدولار وسط توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة ‌هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 4142.61 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس واحدا بالمئة إلى 4160.20 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 63.05 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 1.9 بالمئة إلى 1646.30 دولار والبلاديوم 1.8 بالمئة إلى 1242.75 دولار.

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سعد محمود

الكاتب

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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