أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب هذه المحافظة اليمنية

هزة أرضية تضرب هذه المحافظة اليمنية
أفاد مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين اليمني، بأنه سجل فجر الثلاثاء 23 يونيو 2026، هزة أرضية خفيفة في محافظة لحج جنوب اليمن.
وأكد المركز ، في بيان، أن الهزة بلغت قوتها (2.8) درجة على مقياس ريختر، ورُصدت عند الساعة 2:01 فجراً شمال شرق منطقة العند بمديرية تبن.
ولفت إلى أن محافظة لحج كانت قد شهدت في العاشر من ابريل المنصرم وقوع نحو ثلاث هزات أرضية في منطقة لبعوس وسط مديرية يافع شمال شرق المحافظة، حيث سُجِلت الأولى عند الساعة 1:09 ليلا بقوة (2.4) درجة على مقياس ريختر، فيما وقعت الثانية عند الساعة 11:51 صباحا بقوة (1.8) درجة، وتبعها أيضا هزة أخرى خفيفة في نفس المنطقة بقوة (1.5) درجة.
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