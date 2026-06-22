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استقرار أسهم أوروبا

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استقرار أسهم أوروبا

استقرار أسهم أوروبا

دوت الخليج -
استقرار أسهم أوروبا
لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيرًا يذكر عند الفتح اليوم، وسط تقييم المتعاملين للجولة الأحدث من المفاوضات بين أمريكا وإيران بحثًا عن مؤشرات على إحراز تقدم نحو استئناف حركة الشحن عبر الملاحة البحرية في الشرق الأوسط، الذي يعد شريانًا حيويًّا لتجارة النفط العالمية.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.05 بالمائة ليصل إلى 635.92 نقطة.

وتصدرت أسهم شركات التكنولوجيا مكاسب القطاعات، إذ ارتفعت 1.2 بالمائة، مقتفية أثر المكاسب في بورصات آسيا.

وانخفضت أسعار خام برنت 1.6 بالمائة، وجرى تداولها دون مستوى 80 دولارًا للبرميل بعد أن أعلنت قطر وباكستان، اللتان تضطلعان بدور الوساطة، أن واشنطن وطهران اتفقتا على خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق نهائي وإجراءات لحماية حركة الملاحة في المنطقة.

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اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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