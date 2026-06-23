أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب هذه المحافظة اليمنية

أخبار اليمن : هزة أرضية تضرب هذه المحافظة اليمنية

أخبار اليمن : إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء

أخبار اليمن : إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشرها مقاطع فيديو تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء

الزمالك يغلق 3 ملفات لدى "فيفا" ويقترب من رفع عقوبة إيقاف القيد

الزمالك يغلق 3 ملفات لدى "فيفا" ويقترب من رفع عقوبة إيقاف القيد

الداخلية تكشف تفاصيل قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بأحد الطرق بجنوب سيناء

الداخلية تكشف تفاصيل قيام طفل بقيادة سيارة ربع نقل بأحد الطرق بجنوب سيناء

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي التطورات الإقليمية

وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وزيرا الخارجية المصرى واليوناني يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

رئيس الوزراء يتابع مشروع إعادة هيكلة عدد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة

وزير المالية للنواب: لا أعباء جديدة وخفض ضريبة الأجهزه الطبية ينعكس على المواطن

وزير المالية للنواب: لا أعباء جديدة وخفض ضريبة الأجهزه الطبية ينعكس على المواطن

توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

توافق برج الجوزاء مع باقي الأبراج

الرئيسية اخبار الخليج اخبار اليمن

أخبار اليمن : إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أخبار اليمن : إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء

أخبار اليمن : إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء

دوت الخليج -
إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء
أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن إتاحة نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 1448هـ – 2026 /2027م.

وأفاده وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بأنه يمكن الاستعلام عن نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 1448هـ – 2026 /2027م عبر الروابط التالية.

للاطلاع على النتيجة:

عبر حساب الطالب:
سجل دخولك إلى بوابة المقاعد المجانية من خلال الرابط:
https://mohesr.gov.ye/mohesr/login.php

في حال نسيان بيانات الدخول:
يمكنك استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور عبر الرابط:
https://mohesr.gov.ye/mohesr/passwretrive.php

الاستعلام المباشر بدون حساب:
يمكن الاستعلام عن نتيجة المفاضلة باستخدام رقم الجلوس ومجموع الدرجات عبر الرابط:
https://mohesr.gov.ye/mohesr/moresultcon1.php

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه:
أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

أخبار ذات صلة

0 تعليق