أخبار اليمن : إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء

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إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن إتاحة نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 1448هـ – 2026 /2027م. إعلان جديد وهام من وزارة التربية بصنعاءأعلنت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي عن إتاحة نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 1448هـ – 2026 /2027م. وأفاده وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بأنه يمكن الاستعلام عن نتائج المفاضلة والفرز والتوزيع للطلاب المتنافسين على المقاعد المجانية في الجامعات اليمنية للعام الجامعي 1448هـ – 2026 /2027م عبر الروابط التالية. للاطلاع على النتيجة: عبر حساب الطالب:

سجل دخولك إلى بوابة المقاعد المجانية من خلال الرابط:

https://mohesr.gov.ye/mohesr/login.php في حال نسيان بيانات الدخول:

يمكنك استعادة اسم المستخدم وكلمة المرور عبر الرابط:

https://mohesr.gov.ye/mohesr/passwretrive.php الاستعلام المباشر بدون حساب:

يمكن الاستعلام عن نتيجة المفاضلة باستخدام رقم الجلوس ومجموع الدرجات عبر الرابط:

https://mohesr.gov.ye/mohesr/moresultcon1.php



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