البرتغال تضرب أوزبكستان بخماسية

البرتغال تضرب أوزبكستان بخماسيةاستعادت البرتغال توازنها وحققت فوزاً عريضاً على أوزبكستان بنتيجة 5-0، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026 لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وتقدم منتخب البرتغال في الدقيقة السادسة عن طريق كريستيانو رونالدو، قبل أن يضيف زميله نونو مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وأصبح رونالدو الهداف التاريخي للبرتغال في المونديال، بعدما سجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الديقة 39، مسجلاً عاشر أهدافه في البطولة.

وفي الدقيقة 60 تسبب عبدالي نيماتوف حارس أوزبكستان في الهدف الرابع الذي هز شباك فريقه، ثم اختتم رافائيل لياو الخماسية في الدقيقة 87.

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة المجموعة 11 مؤقتاً، في إنتظار نتيجة المباراة المقبلة بالمجموعة بين كولومبيا والكونغو الديمقراطية والتي ستقام صباح الأربعاء.

وسيواجه منتخب البرتغال نظيره الكولومبي يوم الأحد المقبل، وهو نفس اليوم الذي يلتقي فيه منتخب أوزبكستان، الذي ودع البطولة من الدور الأول بعد تلقيه الهزيمة الثانية، مع الكونغو الديمقراطية في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة.