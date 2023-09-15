نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقصر في الحقوق ولا احتاج إلية.. رد ابنة رانيا يوسف عن والدها محمد مختار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت نانسى ابنة الفنانة رانيا يوسف، أنها تحرص دائمًا على إختيار ملابس والدتها، وأنها تحب أن تتصرف كمصممة أزياء، لأنها دراستها الأساسية.

وأضافت نانسي، فى تصريحات تلفزيونية: أنها ليس لديها مانع فى مشاركة والدتها فى عمل تمثيلي، ولكن بشرط أن يكون الدور جيد، لكنها لم تفكر بشكل أساسي أن تصبح فنانة.

وتابعت نانسى أنها لم تنتبه هى ووالدتها للانتقادات التى يتعرضن لها عبر السوشيال ميديا، بل أنها تحاول أن تبعد والدتها قدر المستطاع عن ذلك.

وعن إحتمالية أن تطلب من والدها انتاج عمل فني لها، قالت نانسي أنها لا تريد شيء من والدها تمامًا حتى وأن كان له علاقة بالفن.

إبنة رانيا يوسف

إطلالات رانيا يوسف الأكثر شهرة وجراءة

في الدورة الـ 40 من مهرجان القاهرة السينمائي، ظهرت بفستان أثار الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي، وعرف بـ "فستان البطانة"، وأثار أزمة شديدة وصلت إلى تقديم بلاغ إلى النائب العام ضدها واعتذر عن ارتدائه.

الفستان باللون الأسود، ومصنوع من قماش الدانتيل الشفاف، ومزينًا بالتطريز، ودون بطانة، يشبه الكاش مايوه.

رانيا يوسف



وفي الدورة الـ 14 لنفس المهرجان، ظهرت رانيا بفستان أسود ميرميد مكشوف الظهر، حمل توقيع BALMAIN، ونسقت إطلالتها الاستايلست Yasmin Din



اما في الدورة الـ 42 ظهرت رانيا يوسف بفستان طويل مفتوح من الأمام، بمزيج من الألوان الكحلي والأصفر.تميز قصته بفتحة كبيرة من الصدر، ومغطى من البطن باستثناء منطقة السُرة، فظهرت فيها بفتحة مثلثة، ونسقت معه كلاتش باللون الذهبي.وأكملت الإطلالة بعقد طويل وحلق وإسورة، واختارت أن تكون تصفيفة شعرها مرفوعًا لأعلى بقصة الذيل حصان، واعتمدت مكياجًا قويًا.

رانيا يوسف

مسلسل "عالم تاني "

ومن ناحية أخري، يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل «عالم تاني» بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.



أحداث مسلسل" عالم تاني "

تدور أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.

فيلم التاروت لـ رانيا يوسف

كما تشارك أيضا رانيا يوسف في بطولة فيلم «التاروت» مع الفنانة سمية الخشاب والفنانة ناهد السباعي، وفيلم «ملك» تأليف وإخراج أيمن الرفاعي.

