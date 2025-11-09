نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جعفر: ناصر ماهر أخطأ في حديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر.. وتصرف عبد الرؤوف لم يعجبني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد جعفر مهاجم الزمالك السابق، أن ناصر ماهر لاعب الزمالك أخطأ في حديثه عن استبعاده من قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

وقال جعفر في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: لا اتفق مع حديث ناصر ماهر عن استبعاده من قائمة منتخب مصر وجانبه الصواب

واضاف: ايضًا حديث احمد عبد الرؤوف عن استبعاد ناصر ماهر من قائمة شئ ليس إيجابي ولم يعجبني حديثه

وتابع: حسام حسن اخطأ في إعلانه عن قائمة منتخب مصر قبل نهائي السوبر المصري بسبب جدل القائمة وتشتيت ذهن اللاعبين

وأردف: على جمهور الزمالك التركيز على تشجيع فريقه وتجنب مهاجمة زيزو

وواصل: غياب بيزيرا بكل تاكيد مؤثر على نادي الزمالك وتريزيجيه اكثر لاعبي الاهلي خطورة على الزمالك ويسير بخطى جيدة في الفترة الأخيرة وأكثر خطورة من زيزو وبن شرقي