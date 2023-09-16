بيومي فؤاد ينضم لقائمة أبطال فيلم "چوري"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد النجم بيومي فؤاد على المشاركة في فيلم جديد بعنوان "چوري"، الذي تقوم ببطولته الفنانة هيفاء وهبي، وهو من تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل، ومن المقرر إنطلاق التصوير قريبًا.

حالة من النشاط الفنية لبيومي فؤاد

وفي سياق آخر، يعيش بيومي فؤاد حالة من النشاط الفني سينمائيًا، حيث عرض له عدة أفلام منها "مستر إكس"،" وش في وش"، “العميل صفر”،"ڤوي ڤوي ڤوي"، كما ينتظر طرح عدة أعمال هي“البقاء للأصلع”، و"المكلكعين"، و"فرقة الموت".



ما هي آخر أعمال بيومي فؤاد؟

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية، وهو من تأليف وإخراج عمر هلال بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.

تفاصيل عن فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي"



ويعد أول فيلم مصري وعربي يتطرق إلى مشاكل ومعاناة المكفوفين الذي يمارسون لعبة كرة القدم للمكفوفين، وكان أول تقديم له خلال الدورة الثانية من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

ما هي أحداث فيلم “ڤوي ڤوي ڤوي”؟



وتدور أحداث فيلم "ڤوي ڤوي ڤوي" هو فيلم دراما كوميديا سوداء، ويحكي خلاله قصة شخص يدعى حسن حارس الأمن، وهو يعيش حياة فقيرة مع والدته، يرغب في السفر خارج البلاد وذلك عن طريق الانضمام لفريق كرم القدم للمكفوفين في إحدى بطولات مباريات كأس العالم في دول أوروبا، ولكنه يقرر أن يتظاهر بأنه لاعبا ضعيف البصر، ويلتقي في هذه الرحلة بعدد من الشخصيات والفتيات منها صحفية شابه تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق وتهتم تحديدًا بحسن، ويلتقي أيضًا بمدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة إلى جانب أصدقائه الذين يشاركون في الذهاب إلى أبعد الحدود ليكونوا مع الفريق وذلك على أمل أن يوفر لهم تذكرتهم للحياة والكثير من الفرص.