"أهل مصر".. قصور الثقافة تطلق الملتقى الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية بالعريش

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أحمد جودة - القاهرة - عمرو البسيوني: إقامة الملتقى بالعريش يأتي ضمن خطة تنمية سيناء واحتفالات اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر

تنطلق فعاليات الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، بالعريش وعدة مدن بمحافظة شمال سيناء، الاثنين المقبل، 18 سبتمبر، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، وتستضيف به 120 شابا وفتاة من محافظات الوادي الجديد وأسوان ومطروح وشباب "الشلاتين وحلايب وأبو رماد" من البحر الأحمر، وشمال سيناء وجنوب سيناء، وشباب الأسمرات من القاهرة، في أسبوع ثقافي مكثف يستمر حتى 24 سبتمبر الحالي.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة إن الملتقى الثقافي الثاني عشر لشباب المحافظات الحدودية تستكمل به هيئة قصور الثقافة فعالياتها بالمرحلة الجديدة بمشروع "أهل مصر" والتي كانت قد انطلقت مع أسبوع الدمج الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية في شرم الشيخ الشهر الماضي، حيث يعد المشروع أحد أهم أنشطة هيئة قصور الثقافة ويأتي ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة والاهتمام الخاص الذي توليه لأبناء مصر في المحافظات الحدودية.

الملتقى بالعريش يأتي في ضوء خطة التنمية الثقافية لسيناء الحبيبة

وأضاف "البسيوني" أن إقامة الملتقى بالعريش يأتي في ضوء خطة التنمية الثقافية لسيناء الحبيبة ووفقا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة بتكثيف الأنشطة الثقافية في محافظة شمال سيناء، كما يأتي بالتزامن مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، حيث يستهدف الملتقى شباب وفتيات المحافظات الحدودية وذلك من خلال تعليمهم عدد من الورش اليدوية والحرف البيئية واكتشاف مواهبهم ودعمها وتعزيز قيم الانتماء للوطن في نفوس أبنائه.

وقال المخرج أحمد السيد، المشرف العام على المشروع، إنه من المقرر أن يتم تقسيم الشباب والفتيات خلال فترة تنفيذ الأسبوع الثقافي بالمشروع وفقا للفئة العمرية ومواهبهم وميولهم بهدف التعلم والتطوير والتفاعل في مجالات الثقافة والفنون والآداب، باعتباره منصة مثالية لتسليط الضوء على التراث المصري الغني وثقافته التي تتسم بتنوعها.

ومن جانبه أشار أحمد يسري، مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للأسبوع الثقافي للشباب بالمشروع، أن برنامج العمل خلال الأسبوع يتضمن 9 ورش تقام بقصر ثقافة العريش في مجالات الحرف البيئية وهي المشغولات الجلدية، وقشرة الخشب، والديكوباج، والحلي، والخيامية، والنحاس والصدف، إلى جانب ورشة الدراما المسرحية، وورشة الرسوم المتحركة، وورشة الفنون الشعبية، كما يتضمن عددا من الزيارات الميدانية لميناء العريش، ومحمية الزرانيق، ومدينة الشيخ زويد. بالإضافة إلى عدد من المحاضرات التثقيفية حول التفكير الإبداعي للشباب، والتغيير للأفضل، وآليات العمل داخل مؤسسات الوزارة، ودور الدولة في التطوير وغيرها.

عن مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" يضم في لجنته العليا المخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، وتقام فعاليات الملتقى بالعريش بالتنسيق بين الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني، ويستهدف المشروع فئات الطفل، والشباب، والمرأة، عبر برامج ثقافية وفنية تعمل على إلقاء الضوء على التنوع والثراء الثقافي بالمحافظات الحدودية.