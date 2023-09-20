ختام برنامج إثراء فـي نسخته الثانية بشمال الباطنة

صحار ـ «الوطن»: اختتم برنامج إثراء في نسخته الثانية والذي نظمته المديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة ممثلة بدائرة الثقافة، بمشاركات فعالة وحلقات متنوعة على مدار أسبوعين متتاليين.

تضمن البرنامج حلقات ثقافية وفنية تفاعل فيها العديد من المشاركين المهتمين في هذه المجالات كل حسب ميوله ، شملت الحلقات الفنية محاضرة بعنوان «استراتيجيات التسويق الفعال للأعمال الفنية» للمدرب بدر الشيدي وحلقة أساسيات العزف على آلة العود للفنان محمد الغفيلي، كما قدم الفنان يوسف الغملاسي حلقة الفن الجرافيتي الحديث وقدم المصور إبراهيم الزعابي حلقة فن تصوير لقطات B-Roll، بالإضافة إلى حلقة بناء شخصية الممثل والتي قدمها المدرب أحمد بن ضحي الشبلي .

في حين تضمنت الحلقات الثقافية حلقة تركيب وبرمجة الروبوت التعليمي من تقديم المدربة أسماء بنت عبدالله الفارسي وحلقة تحفيز التفكير وإدارة الشعور للمدربة فاطمة الزعابية، هذا وتضمنت الحلقات الثقافية أيضا حلقة أدب الرحلات من تقديم د.فاطمة العليانية، وقدمت المدربة فتحية السعيدية حلقة بعنوان ماذا لوكان هذا العام بداية نجاحاتي، كما قدمت د.فوزية البدواوي بالتعاون مع لجنة كتاب وأدباء شمال الباطنة حلقة بعنوان فن كتابة القصة القصيرة.

تقول باسمة بنت راشد المزينية رئيسة قسم أنشطة الفنون بالمديرية: لقد كانت غايتنا من برنامج إثراء في نسخته الثانية لهذا العام تعزيز الحركة الثقافية من خلال التنوع في الحلقات والبرامج التدريبية في الجانب الثقافي والفني، وتلعب البرامج التدريبية دورا هاما في تنمية مهارات الفرد وتطوير الذات ومهارات التواصل وكذلك عرض المواهب وتحفيز الحوار والإبداع والقدرة على الابتكار.

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