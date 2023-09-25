الأوبرا السلطانية مسقط تكشف تفاصيل الموسم القادم لعروضها وحفلاتها الموسيقية

كتب ــ عبدالله الجرداني:

كشفت دار الأوبرا السلطانية مسقط عن تفاصيل العروض والحفلات الموسيقية للموسم القادم 2023/‏ 2024م (نجوم وأساطير وأحلام) وذلك خلال لقاء مع مدير عام الدار أومبيرتو فاني والفنانين أنطونينو سيراجوسا وماريا كاتيفا المشاركين في عرض (حلاق أشبيلية)، بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلية المختلفة.

وأعلنت الدار بأنها قامت بمراجعة سياسة تسعير التذاكر، حيث توفر أسعارا جديدة مناسبة للجميع تبدأ من 3 ريالات عمانية، وستقدم برنامجا متنوعا للموسم القادم يتألف من 27 عرضا تجمع بين الموسيقى الكلاسيكية والأوبرا والباليه والعروض الايقاعية والأكروباتية الخاصة ونجوم العرب والموسيقى العربية الشعبية وموسيقى العالم والعروض الإبداعية، حيث ستقدم أربع أوبرات شهيرة وثماني حفلات وعروض موسيقى عربية مثيرة، وأربع حفلات كلاسيكية، وعرضان استثنانيان للباليه، وعرض واحد للجاز، ونجمان موسيقيان عالميان، وستة عروض مذهلة، إلى جانب الفعاليات والحلقات التدريبية والتعليمية للأطفال والكبار.

حلاق اشبيلية

يستهل الموسم يومي الجمعة والسبت 29، 30 سبتمبر الجاري بالعرض الأوبرالي (حلاق أشبيلية) لأوبرا لجواكينو روسيني وستكون افتتاحية مذهلة للموسم، حيث يدعم الحلاق المراوغ صديقه القديم في زواجه من محبوبته في قصة مليئة بالمنعطفات والحبكات والأحداث الكوميدية والحيل المثيرة، وتعتبر أوبرا (حلاق إشبيلية) ذات شعبية كبيرة وهي الأكثر أداءً في جميع أنحاء العالم، لاحتوائها على النغمة الأكثر شهرة في العالم (Largo al Factotum)، والمعروفة بتكرارها المميز لحرف (o) الطويل في فيجارو، تم عرضها لأول مرة في روما عام 1816، وكانت أول أوبرا يتم تقديمها باللغة الإيطالية في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية. وتتميز الموسيقى بالإثارة كونها إحدى روائع جواكينو روسيني الهزلية التي تنبض بألحان لا تُنسى في إنتاج ترفيهي، ويضم طاقم الممثلين النجوم: أنطونيو سيراجوسا في دور كونت المافيفا، وكارلو ليبوري في دور دكتور بارتولو، ونيقولا أوليفييري في دور دون باسيليو، وماريا كاتيفا في دور روزينا، وفيتو بريانتي في دور فيجارو.كما يشارك في أداء العرض فريق الانشاد الأوبرالي العماني، وهم مجموعة مختارة من المغنيين المحترفين ذوي الخبرة الواسعة في الأداء مع شركات الأوبرا العالمية من جميع أنحاء العالم. يتضمن الموسم أعمالًا يقدمها فنانون من إيطاليا، فرنسا، هولندا، البرتغال، إسبانيا، بلغاريا، أرمينيا، المملكة المتحدة، الصين، لبنان، اليمن، مصر، كوبا الأردن، باراجواي، كوريا الجنوبية، المغرب، سوريا، روسيا، الولايات المتحدة الأميريكية، كندا، الهند، والبحرين وغيرها، وستتوالى حفلات الموسم القادم حتى شهر مايو 2024، بإحياء العديد من الحفلات والعروض الموسيقية.