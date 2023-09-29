تعرف على أبرز الفنانين الذين عانوا بمرض الزهايمر في الأعمال الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - أثارت النجمة إلهام شاهين الجدل حول شخصيتها في حكاية الفريدو من مسلسل "55 مشكلة حب"، إذ جسدت دور "ثريا" وبعد كبر سنها تبدأ تعانى من النسيان ودخول مرحلة الإصابة بمرض "الزهايمر"، وتعاطف معها عدد كبير من الجمهور مشيدين بأدائها المتميز.

ويبرز دوت الخليج الفني أبرز الفنانين الذين عانوا بمرض الزهايمر بأعمالهم الفنية



نور الشريف



قدم النجم الراحل نور الشريف دور "يحيى شكري"، مجسدا دور مريض الزهايمر، في فيلم "بتوقيت القاهرة"، وشارك في بطولة الفيلم أيضا: ميرفت أمين، سمير صبري، شريف رمزي، أيتن عامر، كريم قاسم، وآخرين، وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس.

عادل إمام



جسد الفنان الكبير عادل إمام الذي جسده في فيلم يحمل اسم "زهايمر"، وتدور أحداثه حول "محمود شعيب" رجل الأعمال الذي يطمع أولاده في ثروته فيقيمون دعوى أمام القضاء للحجر على أمواله بحجة أنه مصاب بالزهايمر.

"زهايمر" بطولة عادل إمام، فتحي عبدالوهاب، أحمد رزق، رانيا يوسف، نيللي كريم، إيمان السيد، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف نادر صلاح الدين، وﺇﺧﺮاﺝ عمرو عرفة، وفي نفس العمل ظهر الفنان سعيد صالح بدور مصاب زهايمر.

ثريا إبراهيم



بينما قدمت الفنانة ثريا إبراهيم دور المصابة بالزهايمر من خلال فيلم "حريم كريم" للنجم مصطفى قمر، ولكنها قدمتها بطريقة كوميدية، العمل إنتاج عام 2005، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين: ياسمين عبدالعزيز، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، طلعت زكريا، ريهام عبد الغفور، وغيرهم من الفنانين، تأليف زينب عزيز، وإخراج على إدريس.

إنعام سالوسة



أما الفنانة إنعام سالوسة فجسدت شخصية "أم جورج" المصابة بالزهايمر، خلال أحداث فيلم "يوم ما اتقابلنا"، عام 2009 والعمل بطولة محمود حميدة، لبلبة، علا غانم، أحمد عزمي، غادة إبراهيم، راندا البحيري، وغيرهم من الفنانين، تأليف تغريد العصفورى، وإخراج إسماعيل مراد.