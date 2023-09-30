فنانان عمانيان يحتفلان بالمولد النبوي بالخط والتشكيل

كتب ـ خالد السيابي:

حرص عدد كبير من الفنانيين العمانيين على إحياء ذكرى (المولد النبوي الشريف) بطريقتهم الخاصة ومنهم الفنان التشكيلي سالم بن خميس السلامي الذي قدم لوحة تشكيلية معبرة عن إحياء ذكرى المولد النبوي، حيث جاءت تفاصيل العمل لتبرز العديد من المعاني الإيمانية، تعكس

(النور) المتمثل في شخصية سيدنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، والذي به أنقشعت غيوم الجهل والضلالة وأصبحت الدنيا نورا مبينا ساطعا في حياة المسلمين.

كما أجاد الخطاط بدر بن هلال الغافري بحروفه عبارة (ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء) وفي نهاية العبارة كتب اسم (محمد) صلى الله عليه وسلم، العبارة عكست تمكن الخطاط العماني من أدواته.

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