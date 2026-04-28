وفد أممي يشيد بمنظومة الإصلاح والتأهيل خلال زيارة مركز العاشر من رمضان وأكاديمية الشرطة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 04:27 مساءً - في إطار انفتاح وزارة الداخلية على التعاون مع الكيانات الأممية والدولية، استقبل مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان رؤساء مكونات سيادة القانون والعدالة والإصلاحيات ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، وذلك على هامش الاجتماعات التي تستضيفها مصر، للتعرف على منظومة التطوير التي شهدها قطاع الإصلاح والتأهيل.

وقام الوفد بتفقد المركز الطبي المتطور، والذي يضم تجهيزات حديثة توفر رعاية صحية متكاملة للنزلاء وفقًا لمعايير حقوق الإنسان الدولية، حيث أشادوا بمستوى الخدمات المقدمة، خاصة في مجالات الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

كما اطلع الوفد على المرافق التأهيلية داخل المركز، والتي تهدف إلى إعداد النزلاء وفق برامج إصلاحية حديثة تسهم في تقويم السلوك وتنمية المهارات الحرفية ورفع المستوى الثقافي والعلمي.

وأكد أعضاء الوفد أن التجربة المصرية في مجال الإصلاح والتأهيل تعد نموذجًا متفردًا إقليميًا ودوليًا، لما توفره من إمكانيات متكاملة تساعد النزلاء على إعادة الاندماج في المجتمع.

وشملت الزيارة أيضًا أكاديمية الشرطة، حيث تفقد الوفد المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام، واطلع على إمكانياته ودوره في إعداد كوادر شرطية مؤهلة للمشاركة في مهام حفظ السلام، كما تابعوا إحدى الدورات التدريبية الخاصة بتطبيق معايير الاحتجاز وتأمين المؤسسات الإصلاحية بالتعاون مع الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الدور المصري الفاعل في دعم جهود حفظ السلام، وتقديم الخبرات التدريبية والفنية في مجالات العمل الشرطي والإصلاحي.

