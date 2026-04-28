ضبط عاطل لابتزازه المواطنين بصورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالإسكندرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:34 مساءً - في إطار مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في استدراج المواطنين عبر أحد التطبيقات الهاتفية، والحصول على صورهم الشخصية وابتزازهم ماليًا مقابل عدم نشرها.

عقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهم، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بارتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب بقصد تحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.