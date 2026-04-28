ضبط أطراف مشاجرة دامية بقنا أسفرت عن وفاة سيدة وطفلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:34 مساءً - في إطار كشف ملابسات ما تم تداوله عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقنا وإطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن وفاة سيدة وطفلة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجاري تبلغ لمركز شرطة قنا بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم 5 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية، وطرف ثانٍ سيدة ونجليها، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بسبب خلافات حول الجيرة، حيث أطلق الطرف الأول أعيرة نارية تجاه الطرف الثاني، ما أدى إلى وفاة السيدة وإصابة أحد نجليها بطلق ناري، كما توفيت طفلة تبلغ 6 سنوات، وأصيب عامل تصادف تواجده بمحيط الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وبمجرد استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية، وأسفر التعامل عن مصرع 3 منهم وضبط الباقين، كما تم ضبط مالك أحد المنازل لقيامه بإخفاء أحد المتهمين، وعُثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وعدد من الطلقات وكمية من المواد المخدرة المتنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.