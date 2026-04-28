رئيس القومية للأنفاق يكشف تفاصيل المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 03:34 مساءً - أكد اللواء دكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن زيارة وتفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحطة الأهرامات بمحافظة الجيزة تأتي في إطار متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والذي يعد أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة في مصر.

وأوضح اللواء دكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، خلال مداخلة هاتفية مع قناة اكسترا نيوز، أن المرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من حدائق الأشجار بمدينة 6 أكتوبر وحتى محطة الفسطاط، وتشمل 17 محطة، منها 12 محطة نفقيه بالكامل تحت سطح الأرض، بهدف عدم التأثير على الحركة المرورية واستغلال المسارات القائمة.

تفاصيل المرحلة الأولى

وأشار اللواء دكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن الجزء المتبقي من المرحلة الأولى يضم 5 محطات إضافية تمتد من محطة المساحة حتى محطة المتحف الكبير، موضحا أن هذه المحطات تخدم مناطق حيوية وسياحية من بينها منطقة الأهرامات وشارع الهرم والمتحف المصري الكبير.

وأضاف اللواء دكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن هناك محطة رئيسية بالمشروع هي محطة المتحف الكبير والتي تخدم بشكل مباشر حركة الزائرين للمتحف، إلى جانب محطة الرماية التي تخدم منطقة الأهرامات، ومحطة الأهرامات التي تقع في بداية شارع الهرم وتخدم الكثافات السكانية والحركة السياحية بالمنطقة.

محطات الربط بين الخط الرابع والثاني

وأوضح اللواء دكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن المشروع يتضمن كذلك محطة الجيزة التي تمثل نقطة ربط مهمة بين الخط الرابع والخط الثاني للمترو، بالإضافة إلى محطة الملك الصالح التي تربط بين الخط الرابع والخط الأول، بما يحقق تكاملا كبيرا في شبكة مترو الأنفاق داخل القاهرة الكبرى.

وفيما يتعلق بأعمال الحفر، قال اللواء دكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع الخط الرابع يعتمد على عدد من ماكينات الحفر العملاقة، حيث تم تقسيم الأعمال بين أكثر من شركة تنفيذ، من بينها شركة كونكور، وشركة بتروجيت، وشركة حسن علام، بهدف تسريع وتيرة التنفيذ وتقليل الزمن الإجمالي للمشروع.

وأضاف اللواء دكتور مهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أن الخط الرابع يتكون من نفقين متوازيين يمثلان اتجاهي الذهاب والعودة، مشيرا إلى أن تقسيم الأعمال بين عدة شركات جاء لتقليل زمن التنفيذ مقارنة بالاعتماد على ماكينة حفر واحدة، ما يضمن إنجاز المشروع في أقصر وقت ممكن.

أكد رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بالتأكيد على أن المشروع يمثل إضافة كبيرة لمنظومة النقل في مصر، ويساهم في تخفيف الزحام المروري ودعم التنمية العمرانية والسياحية في مناطق الجيزة و6 أكتوبر والقاهرة الكبرى.