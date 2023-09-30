ختام فعاليات ومناشط المنتدى الثقافـي المشترك بجنوب الشرقية

تضمن حلقة عمل وأمسية شعرية وحوار ثقافـي

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

أختتمت بولاية صور فعاليات ومناشط المنتدى الثقافي المشترك والذي نظمته وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة في إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية خلال الفترة من 22 سبتمبر إلى 29 سبتمبر 2023 بالشراكة والتعاون مع مكتبة صور العامة وعدد من المؤسسات الثقافية والتعليمية بالولاية واستهدف المنتدى الفئة العمرية من 15 إلى 25 سنة حيث يأتي المنتدى من منطلق الحرص الذي تولية وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالأنشطة والفعاليات الثقافية والاجتماعية بهدف دعمها وتحفيز كل ما من شأنه الرُقي بها تأكيدا على اهميته المجالات الأدبية وتفعيل الدور الثقافي للمبادرات الثقافية وتأكيدا على اهمية الشراكة المجتمعية في المجال الثقافي والادبي.

وأكد خالد بن حمد العريمي المدير المساعد بإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة جنوب الشرقية أنَّ مثل هذه المنتديات تكمن اهميتها في تفعيل الدور الثقافي للإدارة في المحافظة وتعزيز التعاون مع المكتبات العامة والمبادرات الثقافية وتعزيز الانشطة الثقافية التي تنمي المواهب. وتمكن من اكتساب المهارات وتتيح فرصة للأدباء والشعراء والمثقفين للمشاركة وطرح الافكار الايجابية.

وقد شهد المنتدى الثقافي تنظيم حلقة عمل حول أساسيات الكتابة الأدبية قدمها الدكتور سالم بن سعيد العريمي تطرق إلى عدة محاور منها أهمية الكتابة وأسس الشروع إليها وأساسيات العمل الأدبي وعناصره. كما تم تنظيم أمسية شعرية نبطية بالتعاون مع برزة شعراء صور أحياها كل من الشاعر غيث بن علي الغيلاني وخالد بن جمعة العريمي وخليفة الصائغ الفارسي.

كما أدار خالد بن علي المخيني رئيس تحرير مجلة بحرنا الحوار الثقافي المفتوح تحت عنوان المثقف التقليدي والإعلام الجديد شارك في الحوار نخبة من المثقفين والأدباء حيث تم التطرق على العديد من المحاور تمثلت من هو المثقف التقليدي وماهي مصادر ثقافته؟ وما هو الإعلام الجديد ومصادر قوته؟ وما هو دور المثقف التقليدي في مجتمع أصبح للكل قناته الإعلامية الخاصة؟ وهل بالإمكان تجسير الهوة بين الطرفين لصالح طرف واحد؟ وهل سيتمكن المثقف التقليدي من الرقي ببعض من المحتوى السطحي للإعلام الجديد؟ أم أن وسائط الإعلام الجديد ستنزله من برجه العاجي؟