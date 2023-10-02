قصة حب تجمع شريف منير وسلمى أبوضيف في "ليه تعيشها لوحدك"

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجم شريف منير، في الفترة الحالية تصوير فيلم “ليه تعيشها لوحدك”، وسوف تجمعه قصة حب مع الفنانة سلمي أبو ضيف ضمن الأحداث، ولكن يقف والدها خالد الصاوي أمام هذه القصة.

أبطال فيلم "ليه تعيشها لوحدك"

فيلم “ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، منذر مهران، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف أحمد عزيز وإخراج حسام الجوهري.

أحدث أعمال شريف منير

وايضا يشارك شريف منير في مسلسل "قائمة الأماني" الذي يحضره له الفترة الماضية استعداد لتصويره قريبا، ويظهر شريف منير خلال الأحداث بدور رجل متزوج من الفنانة رانيا يوسف، وتجمعه علاقة حب شديدة بها، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين.

أحدث أعمال سلمي ابو ضيف

ومن ناحية أخرى، بدأت سلمى ابو ضيف خلال الأيام القليلة الماضية تصوير مسلسل زينهم، الذي تقوم ببطولته بجانب أحمد داود وكريم قاسم والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج يحيى إسماعيل، كما تواصل في الفترة الحالية تصوير فيلم أنف وثلاثه عيون، تأليف وإخراج أمير رمسيس ويشارك فيه كل من ظافر العابدين، صبا مبارك.

كما حققت سلمى أبو ضيف نجاحا كبير في اخر ظهورها في الحكاية الأولى لمسلسل "حدث بالفعل" والذي تفاعل معه رواد التواصل الإجتماعي ومن بطولة النجمة غادة عبد الرازق،

آخر اعمال سلمى ابو ضيف





وكان آخر اعمال سلمى ابو ضيف في موسم رمضان 2023 في أكثر من عمل، منها الجزء الثالث من مسلسل المداح، بطولة حماده هلال، تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج، ومسلسل رسالة الإمام، بطولة خالد النبوي تأليف محمد هشام عبية وإخراج الليث حجو، وأيضًا مسلسل "رسالة الإمام" مع النجم خالد النبوى، والذى عرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة المسلسل كل من حمزة العيلى، نضال الشافعى، خالد أنور، وعدد كبير من الممثلين، من إخراج الليث حجو.

آخر أعمال شريف منير

ويذكر ان اخر اعمال الفنان شريف منير، هو مسلسل إيجار قديم، في الموسم الشتوي الماضي، وشارك فيه كل من صلاح عبدالله، محمد الشرنوبي، فيدرا، ميمي جمال، وكان من تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، بينما كان آخر ظهور له في السينما من خلال فيلم يوم 13، بطولة أحمد داود، دينا الشربيني، جومانا مراد، أروى جودة، نسرين أمين، وجيهان خليل، فيما يظهر عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد زاهر وفيدرا ونهى عابدين، والفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج وائل عبدالله.



