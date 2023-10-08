فن ومشاهير

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان جريء

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أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة رانيا يوسف، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

 

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إطلالة رانيا يوسف

 

وتألقت رانيا يوسف بفستان لامع صيحة الكتف الواحد مكشوف الصدر والساقين وحذاء باللون الأصفر، واعتمدت على مكياج تُرابي أبرز جمال ملامحها وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

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أحدث أعمال رانيا يوسف

 

ومن ناحية أخرى، تستعد الفنانة رانيا يوسف لتصوير مشاهدها في مسلسل "قائمة الأماني"، ومن المقرر أن تبدأ التصوير قريبًا، وتظهر خلال أحداث المسلسل بدور صاحبة شركة دعايا وإعلان، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة"، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، والعمل بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلانى، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلانى، وآدم الشرقاوى وصدقى صخر وعدد آخر من الفنانين.


كما تشارك كضيف شرف في فيلم كتف قانوني، بطولة هالة صدقي ومن إخراج سامح عبدالعزيز، كما تنتظر الفترة المقبلة عرض فيلم التاروت، الذي يجمعها مع سمية الخشاب ومي سليم، وبمشاركة كل من منذر رياحنة، عبدالعزيز مخيون، محمد عز، وهو من إخراج إبرام نشأت، وتعاقدت مؤخرا على فيلم "فيتو" الذى تشارك فى بطولته مع الفنانة إلهام شاهين ومن المقرر أن تبدأ فى تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، كما أنها تعاقدت على مسلسل بعنوان "السرداب" والذى تقوم حاليا بالتحضير له

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آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مشاركتها في مسلسل "عالم تاني" بطولة الفنان نضال الشافعى، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقى، ديانا هشام، صوفية، تميم عبده، وآخرون، والعمل من تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد. 
 

أحداث مسلسل “عالم تاني” 

 

دارت أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع حيث تتعرض (نغم) عازفة البيانو لحادث يغير حياتها لتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس لها سواء كان زوجًا أو صديقًا، وتجد نفسها في مفترق الطرق.
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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