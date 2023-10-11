شريف منير يتعاقد على مسلسل "وبقينا اتنين"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش النجم شريف منير حالة من النشاط الفني، حيث في دراما الأوف سيزون يقدم عملًا دراميًا جديدًا مرة أخرى هذا العام، بعنوان "وبقينا اتنين"، وقد أوشكت شركة الإنتاج على الإنتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة.



من هم أبطال مسلسل "وبقينا اتنين"؟

يشارك في بطولة مسلسل "وبقينا اتنين" عدد من الفنانين منهم: شريف منير،رانيا يوسف،عمرو وهبة، ميمي جمال، وآخرون من النجوم، سوف يتم الإعلان عنهم قريبًا والمسلسل تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري، والمسلسل كان يحمل في البداية اسم "قائمة الأماني"، ولكن تم تغيير ليصبح" وبقينا اتنين".

ما هي أخر أعمال شريف منير في الدراما؟

قدم الفنان شريف منير في العام الماضي مسلسل "إيجار قديم"، الذي حقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، وشاركه بطولته عدد من الفنانين منهم: محمد الشرنوبي، فيدرا، إلهام وجدي،صلاح عبدالله،هشام إسماعيل، بسمة داوود،ميمي جمال، وآخرون من النجوم، والمسلسل تأليف عمرو الدالي وإخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.

من هم أبطال مسلسل “أجازة مفتوحة”؟



كما قدم أيضًا في عام 2021 مسلسل "أجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج مها سليم، وشارك في المسلسل عدد من النجوم منهم: لقاء الخميسي، هشام إسماعيل، مراد مكرم، دنيا ماهر،صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسي،وآخرين.