نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعرض محمد الشقنقيري لحادث سير على الطريق الصحراوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض الفنان محمد الشقنقيري صباح اليوم الخميس لحادث سير كبير على طريق الإسكندرية الصحراوي، ذلك خلال عودته من الإسكندرية الساعة السادسة صباحا، اختلت عجلة القيادة في يد محمد الشقنقيري، ليفقد السيطرة على السيارة، مما أدى لارتطامها بحاجز إسمنتي على جانب الطريق.

وتم نقل الفنان محمد الشقنقيري، لإحدى المستشفيات لعمل الفحوصات اللازمة، وكان يعاني من إصابات طفيفة متفرقة، والتواء بذراعه، وأمره الطبيب المعالج بالراحة التامة لمدة أسبوع وأكثر، حتي يشفى تماما.

أحدث أعمال محمد الشقنقيري

ومن ناحية أخرى، شارك محمد الشقنقيري في بطولة فيلم "التاروت" مع كل من سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، محمد عز، وعبد العزيز مخيون، تأليف معتز المفتي، وإخراج إبرام نشأت

. والذي واجه أزمة كبيرة حالت دون طرحه بدور العرض السينمائي، خاصة أنه يناقش بعض القضايا الشائكة مثل قضية الشذوذ الجنسي.

آخر أعمال محمد الشقنقيري

يذكر أن آخر أعمال محمد الشقنقيري كانت مشاركته في مسلسل "بت القبايل" مع حنان مطاوع وعمرو عبد الجليل ومحمد رياض ومحمود عبد المغني ومنة فضالي وسميرة عبد العزيز وأشرف عبد الغفور، والعمل من تأليف شاذلي فرح ومحمد البجلاتي، وإخراج حسني صالح.



أبرز أعمال محمد الشقنقيري

شارك الفنان محمد الشقنقيري بعد مسلسل "ساكن قصادي" وبعد نجاحه في مسلسل "الحاوي" عام 1997م بطولة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وإلهام شاهين، ومعالي زايد، ورشوان توفيق، وأسامة عباس، شوقي شامخ، وكان من إخراج يحيي العلمي، ومساعد إخراج ضياء فهمي، وشارك في مسلسل "أهالينا" لنفس العام والذي كان بطولة الفنانة صابرين والفنان هشام سليم ونخبة لامعة ومتألقة من النجوم أبرزهم الفنان حسن حسني، الفنانة الراحلة والكبيرة خيرية أحمد، وطارق لطفي، منى زكي، داليا إبراهيم، ماجدة الخطيب، والفنانة الراحلة ميرنا المهندس، نادية فهمي، لطفي لبيب، ميار الببلاوي، هالة النجار، وغيرهم كثيرين، وكان المسلسل من تأليف أسامة أنور عكاشة، وموسيقى تصويرية حسن أبو السعود، وإخراج إسماعيل عبد الحافظ، بالإضافة إلى المشاركة المتألقة في مسلسلات أخرى مثل: "إمرأة من زمن الحب، خيال الظل، العائلة والناس، أين قلبي، محمود المصري، ريا وسكينه، العندليب، قلب ميت، فيرتيجو، العراف،..وغيرها كثير).