تأييد إدانة وتغريم شيرين عبد الوهاب فى سب وقذف المنتج محمد الشاعر

القاهرة - محمد ابراهيم - قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، برفض الإستئناف المقدم من الفنانة شيرين عبد الوهاب، على الحكم الصادر بإدانتها فى سب وقذف المنتح محمد الشاعر وتغريمها بـ5 آلاف جنيه وقامت المحكمة بتأييد الحكم وعدم جواز نظرها وإحالتها إلى المحكمة الكلية.



وكانت محكمة جنح الشيخ زايد، قضت في 9 مارس 2024 بإدانة وتغريم الفنانة شيرين عبد الوهاب 5 آلاف جنيه؛ لتعديها بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وسبق أن تلقت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلاغا من المنتج محمد الشاعر؛ يتهم فيه الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير.

وجاء في الدعوى التي أقامها دفاع المنتج محمد الشاعر وحملت رقم 2070 لسنة 2023، أن المطربة شيرين عبد الوهاب شهّرت بموكله، كما أنها تعدت عليه بالسب والقذف خلال مؤتمر صحفي.

وباشرت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الواقعة واستمعت خلالها لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.