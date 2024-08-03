حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 أغسطس 2024 10:28 مساءً - نشر الفنان رامي جمال، مجموعة الصور الخاصة بحفله أمس في إطار فعاليات مهرجان العلمين 2024، بحضورعدد كبير من جمهوره ومحبيه.

رامي جمال عن حفله بمهرجان العلمين: شكراً لبلدنا

وعلق رامي جمال قائلا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام: 'من حفل الأمس الأكثر من رائع حضور وتنظيم وجمال مسرح وهندسة صوت وجمهور راقي في مهرجان العلمين'.

وتابع رامي جمال حديثه قائلا: 'شكراً لبلدنا العظيمة وشكراً لشركتي المتحدة وتذكرتي على كل التفاصيل .. اتشرفت بالعمل معاكم شكراً لكل حد كان سبب اني اتبسط امبارح'.

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يشار إلى أن المطرب رامي جمال طرح مؤخرا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم برود ببرود وهي من كلمات أحمد العزب وألحان محمود أنور وتوزيع محمد ياسر.