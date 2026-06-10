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الكويت تدين الاعتداعات الايرانية على مملكة البحرين والاردن

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 07:23 مساءً - تُعرب وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، في انتهاكٍ سافرٍ لسيادة الدول وخرقٍ لقواعد القانون الدولي، وبما يعكس نهجاً مرفوضاً في التصعيد. 
وتشدد الوزارة على أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه تقويض الجهود الرامية إلى خفض التوتر، وتعريض أمن المنطقة واستقرارها لمزيد من المخاطر، مؤكدةً ضرورة وقف هذه الممارسات واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.
كما تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والداعم لأمن واستقرار مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقتين، وتؤكد وقوفها الكامل إلى جانبهما في كل ما تتخذانه من إجراءات لحماية أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما

محمد الشيخ

الكاتب

محمد الشيخ

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