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ضياء رشوان: مصر لم تتدخل أبدا بشكل خشن في ليبيا والسودان رغم المخاطر

ضياء رشوان: مصر لم تتدخل أبدا بشكل خشن في ليبيا والسودان رغم المخاطر

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ضياء رشوان: مصر لم تتدخل أبدا بشكل خشن في ليبيا والسودان رغم المخاطر

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ضياء رشوان: مصر لم تتدخل أبدا بشكل خشن في ليبيا والسودان رغم المخاطر

ضياء رشوان: مصر لم تتدخل أبدا بشكل خشن في ليبيا والسودان رغم المخاطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 17 يونيو 2026 12:30 صباحاً - قال ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام في مصر، إن مصر ليست وصية على أشقائها ولكنها شريكة معهم، موضحة: "كل الناس تلحظ أن مصر لم تتدخل أبدا أي تدخل خشن في ليبيا أو السودان رغم المخاطر الكبرى التي كانت ولازالت تهددها".

 

مصر تتعامل بالطرق الدبلوماسية

وأضاف خلال لقاء خاص مع الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، عبر شاشة القاهرة الإخبارية: "مصر تتعامل بالطرق الدبلوماسية والحوارية مع كل الأطراف، وبدأت تحاول إقناع هذا وذاك".

 

وتابع: "كان من الممكن أن تصل الأمور إلى ما هو أسوأ في ليبيا بعشرات المرات مما هي عليه الآن، ولا يجب أن ننسى كيف كان الوضع منذ خمس سنوات، ولكن مصر بذلت جهودا كبيرة مع دول أخرى شريكة في الملف الليبي أدت على الأقل إلى تهدئة وتسكين الوضع وعدم اتساع الصراع وتخفيض حدته، والحل النهائي لم يتم التوصل إليه، ولكن مصر ماضية فيه".

 

وواصل: "من مصلحة مصر، أن يكون في غربها دولة شقيقة قوية، وفي جنوبها دولة قوية شقيقة بحيث تكون دول ذات سيادة حقيقية قادرة على إدارة أمورها وتستعين بمن تريد دون أن يتدخل أحد في شؤونها".

 

وأردف، أن إصلاح ملفات مصر مع دول كثيرة في المنطقة، مثل تركيا، ساهم وسيساهم بشكل أكبر في تحسين الأمور في ليبيا وجزئيا في السودان وبشكل عملي في باب المندب.

 

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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