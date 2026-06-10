أبو الغيط يدين الهجوم الإيرانى على الكويت والبحرين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 07:23 مساءً - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأكد أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب أبو الغيط عن قلقه الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضٍ عربية، معتبرا أنها تكشف عن نهج مرفوض يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي وتهديد استقرار المنطقة. وشدد على أن استمرار هذه السياسات من شأنه زيادة التوترات وتعقيد الأوضاع الإقليمية.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي تأكيد أبو الغيط على التضامن الكامل مع الكويت والبحرين والأردن. كما جدد دعم جامعة الدول العربية لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

ودعا أبو الغيط الأطراف المعنية إلى الإسراع بالتوصل إلى اتفاق يضع حدا للأزمة القائمة ويوقف دوامة التصعيد. وأكد أهمية العمل على احتواء التوترات بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.