وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري ويبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية

وزير الخارجية يستقبل نظيره الإريتري ويبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية

رئيس الكونغو الديمقراطية: يجب أن يكون لأفريقيا صوت أعلى فى العالم

رئيس الكونغو الديمقراطية: يجب أن يكون لأفريقيا صوت أعلى فى العالم

الخارجية الكويتية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة...

الخارجية الكويتية تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة...

الكويت تدين الاعتداعات الايرانية على مملكة البحرين والاردن

الكويت تدين الاعتداعات الايرانية على مملكة البحرين والاردن

أبو الغيط يدين الهجوم الإيرانى على الكويت والبحرين...

أبو الغيط يدين الهجوم الإيرانى على الكويت والبحرين...

أخبار اليمن : لبنان: 30 شهيد وجريح بغارات صهيونية

أخبار اليمن : لبنان: 30 شهيد وجريح بغارات صهيونية

رئيس الوزراء يصدر قرارا بمد العمل بقرار وقف ضريبة الأطيان لمدة سنة

رئيس الوزراء يصدر قرارا بمد العمل بقرار وقف ضريبة الأطيان لمدة سنة

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال الصيانة لكوبرى قصر النيل المعدنى

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال الصيانة لكوبرى قصر النيل المعدنى

توقعات برج السرطان لشهر يونيو 2026: مرحلة هادئة تعيد ترتيب مشاعرك

توقعات برج السرطان لشهر يونيو 2026: مرحلة هادئة تعيد ترتيب مشاعرك

توقعات برج العذراء لشهر يونيو 2026: أبواب جديدة للنجاح

توقعات برج العذراء لشهر يونيو 2026: أبواب جديدة للنجاح

الرئيسية فن ومشاهير

أبو الغيط يدين الهجوم الإيرانى على الكويت والبحرين...

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 10 يونيو 2026 07:23 مساءً - أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، العدوان الإيراني الذي استهدف دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وأكد أن هذه الهجمات تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب أبو الغيط عن قلقه الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضٍ عربية، معتبرا أنها تكشف عن نهج مرفوض يستهدف زعزعة الأمن الإقليمي وتهديد استقرار المنطقة. وشدد على أن استمرار هذه السياسات من شأنه زيادة التوترات وتعقيد الأوضاع الإقليمية.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي تأكيد أبو الغيط على التضامن الكامل مع الكويت والبحرين والأردن. كما جدد دعم جامعة الدول العربية لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

ودعا أبو الغيط الأطراف المعنية إلى الإسراع بالتوصل إلى اتفاق يضع حدا للأزمة القائمة ويوقف دوامة التصعيد. وأكد أهمية العمل على احتواء التوترات بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

محمد نصر

الكاتب

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إخترنا لك

أبو الغيط يدين الهجوم الإيرانى على الكويت والبحرين...

أخبار ذات صلة

0 تعليق