أبويا بيرحب بيك.. أحمد صلاح السعدني يشيد بصفقة يحيى عطية الله

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 10 أغسطس 2024 01:33 مساءً - شارك الفنان أحمد صلاح السعدني، تغريدة حساب النادي الأهلي، عبر موقع اكس تويتر سابقا، التي أعلن فيها عن صفقة انتقال يحيى عطية الله نجم منتخب المغرب لصفوف القلعة الحمراء.

ورحب أحمد صلاح السعدني، بصفقة يحيى عطية الله، وكتب عبر موقع اكس: «أبويا بيرحب بيك»، في إشارة منه إلى انتماء عمدة الدراما الراحل صلاح السعدني، للأهلي واعتباره أشهر النجوم الأهلاوية.

وتضمنت تغريدة الأهلي للإعلان عن صفقة يحيى عطية الله، مقطع فيديو به صورا للنجوم المعروفين بحبهم للقلعة الحمراء، مثل: (عادل إمام، صلاح السعدني، محمود عبد العزيز، شكوكو، وغيرهم).